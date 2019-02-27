شرطة ميسان تلقي القبض على عدد من المتهمين بجرائم ارهابية وجنائية مختلفة

2019/02/27 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعتقال متهمين بالإرهاب وآخرين بالقتل العمد والسرقات والتهديد وجرائم

جنائية مختلفة وضبط مواد مخدرة وأسلحة وعجلات ودراجات مخالفة في

ميسان اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت إنه من خلال التوجهيات

المستمرة من قبل قائد شرطة المحافظة لتكثيف الإجراءات الأمنية

الوقائية ضمن قواطع المسؤولية للحفاظ على حالة الإستقرار الأمني الذي

تشهده ميسان ، تمكنت قوات الشرطة بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية

العاملة بالمحافظة بمختلف صنوفها خلال حملات أمنية لتعقب ومتابعة

المطلوبين والمخالفين شملت مناطق المركز واقضية و نواحي ميسان ، اسفرت

عن إعتقال (١٧٥) متهم بالشروع و القتل العمد والسرقات والتهديد

وجرائم جنائية مختلفة ، وضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وعجلات

ودراجات مخالفة للقانون فيما أشارت إن من بينهم (٢١) متهم وفق المادة ٢/٤ إرهاب لارتكابهم

جريمة إطلاق النار على دور المواطنين بما يعرف بالدكة العشائرية ،مشيرة إن " جميع المعتقلين جرى إحالتهم إلى جهات الطلب المختصة

لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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