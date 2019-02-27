2019/02/27 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة ميسان :اعتقال 175 متهما بالدكة العشائرية في المحافظة

27/02/2019 20:57:00 PM |

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واع / مكتب ميسان / س .ع

اعتقلت القوات الأمنية، الاربعاء، 175متهماً بينهم (21) "بالدكة العشائرية" في ميسان.

وذكر بيان لقيادة شرطة ميسان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن" قوات الشرطة بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية العاملة بالمحافظة بمختلف صنوفها خلال حملات أمنية لتعقب ومتابعة المطلوبين والمخالفين شملت مناطق المركز واقضية ونواحي ميسان، اسفرت عن إعتقال (175) متهماً بالشروع والقتل العمد والسرقات والتهديد وجرائم جنائية مختلفة، وضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وعجلات ودراجات مخالفة للقانون".





وأشارت الى إن" من بينهم (12) متهم وفق المادة (2/4 إرهاب) لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين بما يعرف (بالدكة العشائرية)"، لافتة الى ان" جميع المعتقلين جرى إحالتهم إلى جهات الطلب المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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