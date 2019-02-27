ترامب يمنع بعض الصحفيين من حضور عشائه مع كيم

2019/02/27 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: منع البيت الأبيض عدداً من الصحفيين من حضور بعض أحداث من قمة الرئيس دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام.





ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، تم منع أربعة صحفيين بينهم صحفي من الوكالة، من التغطية الصحفية أثناء جلوس ترامب لتناول العشاء مع كيم.





جاء ذلك بعد أن وجه اثنان من هؤلاء الصحفيين أسئلة للرئيس الأمريكي على هامش القمة في وقت سابق من اليوم، بما في ذلك سؤال عن شهادة المحامي السابق لترامب "مايكل كوهين" أمام الكونجرس..





ومن جانبها، ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارة ساندرز" أنه بسبب الطبيعة الحساسة للاجتماعات، فقد تم اقتصار حضور الصحفيين على عدد قليل.





وانطلقت اليوم القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية في فيتنام لاستكمال المباحثات حول نزع الأسلحة النووية من بيونج يانج.





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