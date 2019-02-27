الخارجية تكشف عن سببين لعدم مشاركة العراق باجتماعات وارسو

2019/02/27 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية، الأربعاء، عن سببين لعدم مشاركة العراق في اجتماعات وارسو، فيما أكدت أن اجندة الاجتماعات لم تكن واضحة.

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