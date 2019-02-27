الكمارك : سنعتمد تصديقات شهادات المنشأ والفواتير من غرف التجارة والصناعة في بلد المنشأ أو الوسيط

2019/02/27 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة العامة للكمارك ان ” المراكز الكمركية الحدودية ستعتمد تصديقات غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط على شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع المستوردة عند تعذر استحصال تصديقات الملحقيات التجارية العراقية .“.وذكر بيان للهيئة اليوم ان ” هذا جاء مستنداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 المتضمن إقرار […]

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