شرطة ديالى تطيح بـ”دنغوس”: اكبر شبكة تزوير عملات في تاريخ المحافظة

2019/02/27 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلن قائد شرطة محافظة ديالى, اللواء فيصل العبادي، الاربعاء، عن الاطاحة باكبر شبكة لترويج العملات المزورة في تاريخ المحافظة.وقال العبادي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (27 شباط 2019), ان “فريقا امنيا من استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى, نجح من خلال جهد امني مميز استمر اسابيع عدة, من الاطاحة بشبكة […]

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