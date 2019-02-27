35 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر.. حصيلة تصدير النفط في كردستان

2019/02/27 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت شركة ديلويت البريطانية، الاربعاء، عن الصادرات النفطية لإقليم كردستان خلال أشهر تموز وآب وأيلول من العام الماضي 2018.وذكرت الشركة في تقرير تابعه “ناس” اليوم (27 شباط 2019)، ان “نسبة الصادرات للأشهر الثلاثة من العام الماضي بلغت 35 مليون و248 ألف و852 برميلا من النفط الخام”، مضيفة ان “نسبة الإيرادات […]

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