الجمارك تعتمد تصديق شهادات البضائغ المستوردة من غرف تجارة صناعة بلد المنشأ او الوسيط

2019/02/27 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة العامة للكمارك،اليوم الاربعاء، ان المراكز الكمركية الحدودية ستعتمد تصديقات غرفة التجارة والصناعة للبلد المنشأ او البلد الوسيط على شهادات المنشأ.

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