كاتبة كويتية تدعو رئيس مجلس الأمة الكويتي بتناول

2019/02/27 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، الذي أعلن عن زيارته الى بغداد يوم غد، الى أكل "الكباب العراقي".جاء ذلك في تغريدة لها على صفحتها الشخصية، بموقع "تويتر"، وجاء فيه "رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وانت رايح العراق باچر ياليت تقول للسيد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي يغديك كباب عراقي من مطعم زرزور مع خبز التنور والسلطات العراقية".

السيد الرئيس #مرزوق_الغانم وانت رايح #العراق باچر ياليت تقول للسيد #الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي يغديك كباب عراقي من مطعم #زرزور مع خبز التنور والسلطات العراقيه ...



وادعيلي وشووووووكرررررن

— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وكان رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم، قد أكد اليوم الأربعاء انه سیتوجه غدا، مع وفد الشعبة البرلمانیة الى العاصمة العراقية بغداد تلبیة لدعوة رئیس البرلمان العراقي ثم إلى الاردن لزیارة مخیمات اللاجئین السوریین والفلسطینیین وحضور اجتماع الاتحاد البرلماني العربي.وقال الغانم في تصریح للصحفیین، تابعته شبكة رووداو الإعلامية، الیوم الأربعاء، أنه "بناء على توجیھات القیادة السیاسیة سألبي دعوة رئیس البرلمان العراقي وأتوجه مع وفد الشعبة البرلمانیة الى بغداد لمدة یوم واحد وبعد ذلك إلى الاردن".

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