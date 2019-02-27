بعد المعركة الجوية وإسقاط الطائرات... خبراء يستبعدون اندلاع حرب هندية باكستانية

2019/02/27 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان في الأيام الأخيرة، ووصل اليوم إلى معركة جوية بين الطرفين تم فيها إسقاط مقاتلات حربية من كلا البلدين.

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