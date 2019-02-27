بوتين: خطوات تعزيز الجيش والبحرية ذات طبيعة دفاعية بشكل حصري

2019/02/27 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السلطات ستواصل العمل من أجل تعزيز وتطوير الجيش والبحرية، وهذه الخطوات ذات طبيعة دفاعية بشكل حصري وتهدف إلى ضمان الأمن غير المشروط لروسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.

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