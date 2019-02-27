إصابة كريستيانو قد تبعده من المشاركة امام نابولي

2019/02/27 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض نجم نادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، الى الاصابة خلال تدريبات فريقه اليوم الاربعاء.رونالدو اضطر لمغادرة التدريبات بعد اصابته في المران، حيث سيخضع للفحوصات الطبية يوم

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