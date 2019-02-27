بالصورة.. احد ابطال

2019/02/27 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الممثل السوري محمد الشماط لأزمة قلبية حادة دخل على إثرها قسم العناية المركزة في احدى المستشفيات في دمشق.ووفقاً للمعلومات التي وصلت لـ"موقع فن" فإن

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