هدم دور سكنية

2019/02/27 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت في بيان، ان ملاكات دائرة بلدية المنصور باسناد مديرية حراسات وامن امانة بغداد نفذت حمل لازالة التجاوزات بحي العدل تضمنت هدم دور متجاوزة في مراحل البناء الاولي.

واضافت ان الحملة تضمنت ايضا ازالة تجاوز احد المشاريع الاستثمارية بمنطقة العامرية والمتمثلة بسياج خارجي لمجمع سكني واعادته ضمن الحدود المقررة له.

انتهى ع.س

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