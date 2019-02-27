الجمارك تعلن قرارا جديد بشأن البضائع المستوردة

2019/02/27 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان لها، واطلع عليه موقع "الغدير"، ان" المراكز الجمركية الحدودية ستعتمد تصديقات غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ أو البلد الوسيط على شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع المستوردة عند تعذر استحصال تصديقات الملحقيات التجارية العراقية".

وأضاف البيان، أن" هذا جاء مستنداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 المتضمن إقرار توصيات مؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي والتي نصت الفقرة (5) من المحور الأول منه على (عدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية والاكتفاء بمصادقة غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط)".

وبينت الهيئة بحسب بيانها، انه" سبق وان وجهت كافة مراكزها الجمركية في 2018/9/17 بمضمون هذا القرار بهدف تبسيط إجراءات تخليص البضائع المستوردة عبر كافة المنافذ الحدودية الاتحادية للقطاعين العام والخاص وأن القرار لا زال ساري المفعول".

انتهى..م.ر

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