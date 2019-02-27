2019/02/27 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ القبض على عصابة تعد أكبر شبكة لترويج العملات المزورة بتأريخ ديالى

27/02/2019 21:34:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء فيصل العبادي، اليوم الأربعاء، الاطاحة بـ"دنغوس" اكبر شبكة لترويج العملات المزورة في تاريخ المحافظة.

وذكر العبادي، في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فريقاً امنياً من استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى نجح من خلال جهد امني مميز استمر اسابيع عدة من الاطاحة بشبكة دنغوس والمؤلفة من اربعة عناصر تعد الاكبر في تاريخ ديالى في ترويج العملات المزورة وغسيل الاموال".

واضاف، أن "الشبكة كانت تنشط بين بعقوبة وبغداد وضبط بحوزة افرادها مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية فئة 25 الف دينار والاجنبية من فئة الـ100 دولار المزيفة كانت تحاول ترويجها في الاسواق المحلية".

واشار، الى ان "العملية كانت فريدة من نوعها من ناحية الجهد الامني وتعقيدات المواقف الكثيرة قبل الوصول الى الاهداف واعتقالهم"، مؤكدا أن "الشبكة كانت الاكبر في تاريخ ديالى من ناحية ما كانت تقوم به من فعل اجرامي يهدد الاقتصاد الوطني".

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