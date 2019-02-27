الإطاحة بشبكة “دنغوس” الأكبر في تاريخ ديالى

2019/02/27 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء فيصل العبادي، اليوم الاربعاء، عن الإطاحة بأكبر شبكة لترويج العملات المزورة في تاريخ المحافظة

وقال العبادي في بيان تلقته وكالًة صدى ًان استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى نجح من خلال جهد أمني مميز استمر أسابيع عدة من الاطاحة بشبكة المعروفة {دنغوس} والمؤلفة من أربعة عناصر تعد الأكبر في تاريخ ديالى في ترويج العملات المزيفة وغسيل الاموال”.واضاف العبادي ان “الشبكة كانت تنشط بين بعقوبة وبغداد وضبط بحوزة افرادها مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية فئة 25 الف دينار والاجنبية من فئة الـ 100 دولار المزيفة، كانت تحاول ترويجها في الأسواق المحلية”.واشار قائد شرطة ديالى الى ان “العملية كانت فريدة من نوعها من ناحية الجهد الامني وتعقيدات المواقف الكثيرة قبل الوصول الى الاهداف واعتقالهم” مؤكدا بان “الشبكة كانت الاكبر في تاريخ ديالى من ناحية ما كانت تقوم به من فعل اجرامي يهدد الاقتصاد الوطني”.





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