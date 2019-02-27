بدعوة من رئيس الجمهورية.. انعقاد الاجتماع الوطني التشاوري

2019/02/27 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد اليوم الأربعاء 27-2-2019، في قصر السلام ببغداد، وبدعوة من سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الاجتماع الوطني التشاوري.وقال المتحدث بإسم رئيس الجمهورية، لقمان الفيلي، ان الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في الحرب ضد الارهاب والموقف من التواجد العسكري في البلاد، وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات.[…]

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