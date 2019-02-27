العدل الأوروبية تحظر تصنيف اللحوم الحلال منتجات عضوية

2019/02/27 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم جواز وضع شعار جودة الأغذية العضوية في دول الاتحاد الأوروبي على لحوم الحيوانات التي ذبحت دون تخدير، وفقا للشريعتين الإسلامية واليهودية.وقالت المحكمة إن طريقة الذبح وفقا للشريعتين الإسلامية واليهودية لا تفي بأعلى معايير حماية الحيوان المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن “هذه الممارسة لا تخفف من آلام ومعاناة الحيوان بالقدر نفسه من الفعالية التي يكفلها الذبح مع التخدير”.وشددت المحكمة على أن ذبح الحيوانات بموجب الشريعتين الإسلامية واليهودية يمثل انتقاصا للممارسات المتبعة عموما في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه مسموح حصرا لغرض ضمان احترام الحرية الدينية.وجاء قرار المحكمة في إطار البت في نزاع قضائي بين المنظمة الفرنسية للرفق بالحيوان OABA والمنظمة الفرنسية للإنتاج العضوي Ecocert بشأن مدى قانونية ترويج الأخيرة لمنتجات اللحوم التي تحمل شعار “حلال” على أنها “لحوم من الإنتاج الريفي العضوي”.

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