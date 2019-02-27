واع تنشر البيان الرئاسي بشأن نتائج الاجتماع الوطني التشاوري الأول

2019/02/27 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، وبدعوة من رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الاجتماع الوطني التشاوري.

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