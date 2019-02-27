رئيس اركان الجيش يلتقي قائد فرقة الامام علي في هيئة الحشد الشعبي وممثلي العتبة الحسينية

2019/02/27 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي مع قائد فرقة الامام علي في هيئة الحشد الشعبي الشيخ طاهر الخاقاني اخر المستجدات الامنية في قواطع العمليات .وذكر بيان لوزارة الدفاع ” ان رئيس اركان الجيش التقى اليوم الاربعاء الخاقاني وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة اخر المستجدات الامنية في قواطع العمليات بالإضافة الى التأكيد […]

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