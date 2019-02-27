الكمارك تصدر قرارات جديدة بشأن دخول البضائع المستوردة

2019/02/27 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

هيأة الكمارك، اليوم الاربعاء، عن اصدار قرارات جديدة بشأن دخول البضائع المستوردة

عبر كافة المنافذ الحدودية.

وذكرت

الهيأة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المراكز الكمركية

الحدودية ستعتمد تصديقات غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط على

شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع المستوردة عند تعذر استحصال تصديقات الملحقيات

التجارية العراقية”.





وأضافت

أن “هذا جاء مستنداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 المتضمن إقرار توصيات

مؤتمر تنمية الأقتصاد العراقي والتي نصت الفقرة (5) من المحور الأول منه على (عدم المطالبة

بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية والأكتفاء بمصادقة غرفة التجارة

والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط)”.

وبينت

الهيأة” أنها سبق لها ان وجهت كافة مراكزها الكمركية في ٢٠١٨/٩/١٧ بمضمون هذا

القرار بهدف تبسيط اجراءات تخليص البضائع المستوردة عبر كافة المنافذ الحدودية الإتحادية

للقطاعين العام والخاص وأن القرار لا زال ساري المفعول”.

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