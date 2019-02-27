شرطة ديالى تعلن الاطاحة بأكبر شبكة لترويج العملات المزورة

2019/02/27 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

أعلن

قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء فيصل العبادي، اليوم الأربعاء، الإطاحة بـ”دنغوس”

أكبر شبكة لترويج العملات المزورة في تاريخ المحافظة.

وقال

فيصل العبادي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فريقاً امنياً

من استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى، نجح من وبجهد مميز استمر لأسابيع عدة بالإطاحة

بشبكة (دنغوس) المؤلفة من أربعة عناصر، تعد الأكبر بتاريخ ديالى في ترويج العملات وغسيل

الاموال”.

وأضاف

العبادي، ان “الشبكة كانت تنشط بين بعقوبة وبغداد، وضبطت بحوزتها مبالغ مالية

كبيرة من العملات المحلية فئة 25 الف دينار، والأجنبية من فئة الـ 100 دولار المزيفة،

كانت تحاول ترويجها في الأسواق المحلية”.

وأكد

قائد شرطة ديالى، أن “العملية كانت فريدة من نوعها من ناحية الجهد الأمني وتعقيدات

المواقف الكثيرة قبل الوصول إلى الأهداف واعتقال المطلوبين”، لافتاً إلى أن

“الشبكة كانت الأكبر في تاريخ ديالى لما كانت تقوم به من فعل إجرامي يهدد الاقتصاد

الوطني”.

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