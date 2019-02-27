2019/02/27 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوديشو: أجلت حسم موافقتي على تدريب فريق الطلبة لعدة اعتبارات و سأبلغهم بقراري يوم الجمعة المقبل بالقبول والدخول بالمفاوضات او الرفض

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