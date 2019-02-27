2019/02/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لأول مرة بعد تعيينه، سيتحدث شخصيا في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي في الجمهورية العربية السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا سيتحدث في مجلس الأمن للمرة الأولى) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا سيتحدث في مجلس الأمن للمرة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).