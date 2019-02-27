مصر تستخدم تمويلا من المؤسسة الدولية الإسلامية لشراء القمح

2019/02/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفرت مصر تمويلا بقيمة 213 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل مشتريات القمح اللازمة لإنتاج الخبز المدعم.

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