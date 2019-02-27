النيابة المصرية: قطار دون سائق وراء كارثة تفحم 20 جثة وصعوبة التعرف على هوياتها

2019/02/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب النائب العام في مصر بياناً لشرح تفاصيل الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء في محطة القطارات الرئيسة في العاصمة القاهرة، بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية.

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