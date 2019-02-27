رونالدو سيخضع لفحوص طبية بعد إصابته بكاحله

2019/02/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشار بيان للنادي الذي يستعد لمباراة قمة في الدوري المحلي مع نابولي الأحد إن رونالدو والبرازيلي دوغلاس كوستا "تدربا بمفردهما" اليوم، وذلك بعد تعرض الأول "لاصابة بكاحله الأيسر خلال مواجهة بولونيا الأسبوع الماضي".وتابع فريق "السيدة العجوز" أن الالماني إيمري جان والبوسني ميراليم بيانيتش عادا إلى التمارين، فيما يتابع لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة تعافيه بعد جراحة في القلب.وكان يوفنتوس فاز على بولونيا 1-0 الأحد وأبقى على فارق 13 نقطة مع نابولي الفائز على بارما 4-0.ويتصدر رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق، ترتيب الهدافين في "سيري أ" مع 19 هدفاً وبفارق هدف عن لاعب ميلان الجديد القادم من جنوى البولندي كريستوف بيونتيك، كما سجل 21 هدفاً في 34 مباراة في مختلف المسابقات.ويحتاج يوفنتوس إلى إنجاز كبير لقلب تخلفه ذهاباً بهدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو يستضيفه إياباً في تورينو في 12 آذار/مارس المقبل.

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