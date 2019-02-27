نجدة بغداد: ضبط شاحنة محملة بحليب منتهي الصلاحية شرقي العاصمة

2019/02/27 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نجدة بغداد، اليوم الاربعاء، عن ضبط شاحنة محملة بحليب منتهي الصلاحية شرقي بغداد.وقالت النجدة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إنه "أثناء اجراء

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