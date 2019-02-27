2019/02/27 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت رئاسة الجمهورية،اليوم الاربعاء، الاجتماع الوطني التشاوري برئاسة رئيس الجمهورية برهم صالح، فيما اشار المتحدث بإسم الرئيس لقمان الفيلي الى أن المجتمعين ناقشوا اعتماد رؤى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيلي عن رئاسة الجمهورية: اجتماع اليوم ناقش اعتماد رؤى تساعد راسمي القرار السياسي بادارة البلاد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيلي عن رئاسة الجمهورية: اجتماع اليوم ناقش اعتماد رؤى تساعد راسمي القرار السياسي بادارة البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).