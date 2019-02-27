اللاعب محمد داود يخضع لعملية جراحية ناجحة في اسطنبول

2019/02/27 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اجرى مهاجم المنتخب الوطني ونادي النفط، محمد داود، الاربعاء، عملية جراحية ناجحة بعد الاصابة التي تعرض لها في مباراة القوة الجوية بالدوري الممتاز.

وقال الناطق الاعلامي لنادي النفط جمعة الثامر في حديث للسومرية نيوز، إن “اللاعب محمد داود، اجرى مساء اليوم عملية جراحية ناجحة في الساق”.

واوضح أن “داود اجرى العملية تحت اشراف الجراح شامل البزركان في مدينة اسطنبول، حيث من المؤمل أن يعود الى الملاعب من جديد خلال الشهرين المقبلين”.

وتعرض داود للاصابة اثر اصطدامه بحارس مرمى القوة الجوية امجد رحيم في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الصناعة في ممتاز الكرة في الثامن عشر من الشهر الجاري.

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