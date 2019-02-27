كلاسيكو الارض.. تشكيلة الفريقين

2019/02/27 | 22:11

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تشكيلة ريال مدريد الرسمية |- نافاس - كارفخال - فاران - راموس - ريغليون - كاسيميرو - كروس -

مودريتش - فاسكيز - فينيسيوس - بنزيما

التشكيلة الرسمية لبرشلونة???? شتيغين - سيميدو - لينغليت - بيكيه - البا - بوسكيتس - راكيتيتش - سيرجي روبيرتو - ميسي - ديمبلي - سواريز

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