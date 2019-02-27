2019/02/27 | 22:12

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال يواصل بناء سياج أمني عازل على الحدود مع غزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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