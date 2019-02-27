تحويل اجراء مديرية ماء ذي قار الى عقود

2019/02/27 | 22:12

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اليوم الاربعاء ، عن مباشرة مديرية ماء المحافظة بتحويل الاجراء اليوميين العاملين فيها الى موظفين بصفة عقود .وقال الدخيلي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ديوان المحافظة وجه مديرية ماء ذي قار الى تحويل الاجراء الى عقود تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ومساواتهم بالحقوق والواجبات مع موظفي الملاك الدائم “.واشار الى ان ” المديرية شكلت لجنة لغرض اكمال كافة الاجراءات القانونية الخاصة بتحويل الاجراء الى عقود “.

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