محدث..الذهب يفقد 7 دولارات عند التسوية مع صعود العملة الأمريكية

2019/02/27 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 7 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع العملة الأمريكية، وترقب التطورات السياسية والتجارية.





وعمق المعدن الأصفر خسائره مع تحول الدولار الأمريكي للارتفاع تزامناً مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس والذي ذكر خلالها أن البنك قد ينهي برنامج خفض الميزانية العمومية قريباً.





بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على شهادة الممثل التجاري الأمريكي أمام مجلس النواب اليوم والذي صرح خلالها بأن الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير مؤكدة حتى الوقت الراهن، حيث يتطلب من بكين الكثير من أجل ذلك.





ومن ناحية أخرى، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، زعيم كوريا الشمالية في فيتنام من أجل استكمال المناقشات المتعلقة بنزع السلاح النووي من الجزيرة المنعزلة.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية بأقل من التوقعات، في حين قفز عجز الميزان التجاري السلعي بالولايات المتحدة بنحو 12.8%.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.6% عند مستوى 1321.20 دولار للأوقية، ليفقد 7.30 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% عند 1319.95 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.116.





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