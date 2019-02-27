بدعوة من الحلبوسي ..رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم يزور بغداد

2019/02/27 | 23:12

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يبدأ رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم زيارة الى بغداد غدا

الخميس بدعوة من نظيره محمد الحلبوسي.

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