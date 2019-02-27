توقعات الأمطار لهذه الليلة ونهار الخميس

2019/02/27 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أوضحت

صور الأقمار الاصطناعية، الاربعاء، مرور غطاء سحابي بسحب عالية ومتوسطة تمتد من افريقيا

الى شبه الجزيرة العربية وايران مرورا بجنوب العراق مع وجود حالة من عدم الاستفرار

تؤثرعلى شمال وبعض مدن وسط البلاد هذه الليلة وغدا الخميس.

وقال

المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية، في تدوينة له اليوم ، إن هناك

أمطارا خفيفة الى معتدلة، مصحوبة بالبرق والرعد هذه الليلة حتى صباح الخميس تشمل المناطق

التالية:-

– شمال

العاصمة

– ديالى

– صلاح

الدين

– السليمانية

( غزارة متوقعة شمالها)

– كركوك

– أربيل

(غزارة متوقعة شمالها)

– مناطق

من الموصل .

أما

صباح ونهار الخميس فالأمطار الرعدية احيانا متوقعة في

– واسط

– ديالى

– السليمانية

(غزارة ليلا)

– أربيل

– دهوك

(تحذير من الغزارة احيانا)

– الموصل

( تحذير من الغزارة مساءا)

– كركوك

– الأنبار

– شمال

العاصمة نهارا تمتد لباقي المناطق ليلا

– كربلاء

وبابل والديوانية والنجف (ليلا)

– السماوة

وشمال ميسان وشمال ذي قار ( في وقت متأخر من ليل الخميس).

– قطرات

في البصرة وميسان وذي قار مساء الخميس..



وأمطار خفيفة فجر وصباح الجمعة .

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