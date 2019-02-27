2019/02/27 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

نجدة بغداد، الاربعاء، عن ضبط شاحنة محملة بحليب منتهي الصلاحية شرقي بغداد.

وقالت

النجدة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “أثناء اجراء ممارسة

امنية مع مفارز الامن الوطني والاستخبارات ضمن سيطرة المعامل تم ضبط عجلة لوري حمل

محمله ٧٥٠ كارتون مادة الحليب منتهية الصلاحية”.

وتضبط

الاجهزة الامنية بين فترة واخرى مواد غذائية منتهية الصلاحية في مناطق عدة من بغداد

والمحافظات.

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