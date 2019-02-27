2019/02/27 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الحشد الشعبي يشدد من إجراءاته الأمنية على المناطق الصحراوية

27/02/2019 23:00:00 PM |

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واع/بغداد/م,ا

أعلن امر لواء الحشد الشعبي في قضاء حديثة في الانبار العقيد فيصل حسين الجغيفي ، اليوم الاربعاء، عن تشديد القوات الامنية من إجراءاتها الاحترازية على المناطق الصحراوية للدواعي امنية .

وذكر الجغيفي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان القوات الامنية من الجيش والشرطة وافواج الطوارئ والحشد الشعبي فرضت اجراءات امنية مشددة على المناطق الصحراوية للحيلولة دون وقوع أي حالة خطف او اعتداءات إرهابية تستهدف القوات الأمنية .

وأضاف ان الإجراءات الأمنية تركزت على اقامة العديد من السيطرات الثابتة والمتحركة بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى المناطق الصحراوية بالتزامن مع عمليات دهم وتفتيش طالت مناطق يعتقد انها تحوي على انفاق سرية يختبئ فيها خلايا مجرمي داعش لتنفيذ عمليات الخطف ومهاجمة القوات الامنية، مبينا ان هذه الاجراءات تأتي للحيلولة دون وقوع أي خرق امني.

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