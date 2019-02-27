2019/02/27 | 23:13

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اصابة شخص جراء ’’دكة عشائرية’’ شمالي بغداد

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، ان القوات الامنية تمكنت من تحرير مختطف والقاء القبض على خاطفيه في أيسر الموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شر

بغداد اليوم - أربيل

كشف خبير أمني كردي، اليوم الأربعاء، عن عودة زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي" من سوريا إلى العراق، لإعادة هيكلة تنظيمه وفق استراتيجية "الجيل الرابع" التي تعتمد بشكل كبير على "أشبال الخلافة" أبناء

بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء فيصل العبادي، اليوم الأربعاء، الإطاحة بـ"دنغوس" أكبر شبكة لترويج العملات المزورة في تاريخ المحافظة.

وقال فيصل العبادي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فر

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