الداخلية تعلن تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في أيسر الموصل

2019/02/27 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الداخلية، الاربعاء، ان القوات الامنية تمكنت من تحرير مختطف والقاء القبض على

خاطفيه في أيسر الموصل.

وقال

الناطق باسم الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فوج طوارئ

الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى وبنآءً على إخبار أحد المواطنين عن وجود حالة

خطف في منطقة حي الإنتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، تمكن من القاء القبض على

إثنين من المتهمين بعد قيامهما بخطف أحد المواطنين”.

وأضاف،

أن “القوة تمكنت من ضبط العجلة التي نفذوا فيها جريمة الخطف وتحرير المختطف الذي

يبلغ من العمر (عشرين سنة)”، مبينا أنه “تم القبض عليهم في مدخل منطقة (أجديدة)

في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

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