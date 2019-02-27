ما فائدة ارتفاع درجات الحرارة في العالم؟

2019/02/27 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف علماء من معهد فيزياء الجو لأكاديمية العلوم الصينية، أن ارتفاع درجات الحرارة في القرن الجاري سيزيد من هطول الأمطار في المناطق التي تعاني من الجفاف، ويزيد من احتياطي المياه.ويفيد موقع “EurekAler” بأن الباحثين صححوا التوقعات الخاصة بالتغيرات المناخية في منطقة الساحل الإفريقي، وهي منطقة سافانا الاستوائية شبه القاحلة تحدها من الشمال […]

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