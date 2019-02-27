واشنطن: نحتاج المزيد من الجهد للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين

2019/02/27 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الممثل التجاري للولايات المتحدة إن واشنطن وبكين فيحاجة للمزيد من الجهد من أجل التوصل لصفقة تجارية بين الطرفين.





وأضاف "روبرت لايتايزر" في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل أن تتلاعب الصين بعملتها من أجل تقويتها وليس لإضعافها، مشيراً إلى أن المحادثات قضت الكثير من الوقت في مسألة العملة، "أعتقد أنه سيكون هناك شيء ما بشأنها".





وطالبت الولايات المتحدة الصين بالعمل على استقرار اليوان كجزء من صفقة تجارية نهائية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وأوضح "لايتايزر" أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة بشأن المفاوضات بين واشنطن وبكين، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية كبيرة للاقتصاد الصيني.





وأشار المفاوض التجاري إلى أنه يجب على الصين أن تتوقف عن إجبار الشركات الأمريكية على منح حقوق الملكية الفكرية للشركاء الصينيين، مضيفاً أن عمليات الشراء الإضافية للسلع لن تكن كافية للتوصل إلى اتفاق.





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