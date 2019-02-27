بعد جدل الاستقالة.. ظريف يتلقى أول دعوة لزيارة خارجية

2019/02/27 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد وجه الرئيس السوري بشار الأسد دعوة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة دمشق، على خلفية تراجع الأخير عن قراره بالاستقالة.محمد جواد ظريفظريف في أول تصريح عقب طي استقالته: هدفي الدفاع عن المصالح القومية والشعب الإيراني وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية أن السفير السوري لدى طهران، عدنان محمود، سلّم ظريفا […]

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