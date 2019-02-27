الداخلية: تحرير مختطف في الموصل

2019/02/27 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الاربعاء ،القبض على إثنين من المتهمين بخطف أحد المواطنين وتحرير المواطن المختطف .

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