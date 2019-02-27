رجل مسن يتعرض للسرقة والضرب المبرح من قبل مجموعة مسلحة في عفرين

2019/02/27 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تعرض رجل مسن بقرية "ترنده" القريبة من مدينة عفرين للضرب المبرح والسرقة على يد مجموعة مسلحة، فجر يوم أمس الثلاثاء، أثناء محاولتهم اقتحام منزله .وقال مصدر لشبكة رووداو الإعلامية إن "الرجل المسن قد تعرض للضرب بأخمص البندقية من قبل مجموعة مسلحة لكي يعترف بمكان ماله الخاص".وأضاف أنه "بعد ضربه سرقوا منه مبلغ قدره 8500 ليرة سورية بالإضافة إلى هاتفه النقال، وأخبروه بأن يترك بيته الذي يسكن فيه".وأشار المصدر إلى أنه "يوجد مقر تابع لفصيل الزنكي ملاصق لبيته ويتواجد فيه أكثر من عشرة عناصر"، مبيناً أن "الرجل المسن الذي تعرض للضرب لم يتعرف على وجوه الأشخاص الذين اعتدوا عليه وذلك لعدم توفر الإنارة في غرفته". وبعد سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين بكوردستان سوريا يوم الأحد 18/3/2018، بدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب وسرقة كل شيء، بدءاً من الدجاج والمواشي، وصولاً إلى السيارات والآليات الزراعية وأثاث ومحتويات المنازل، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب واضطهاد وخطف المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتها دون أي رادع.

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