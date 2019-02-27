تنسيقية إعتصامات الحسينية: مافيات كثيرة تسيطر على المنطقة و24 وعداً حكوميا لم ينفذ

2019/02/27 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت اللجنة التنسيقية لاعتصامات الحسينية، عن سيطرة المافيات على مشاريع المنطقة و{24} وعداً حكومياً لم ينفذ.

وقال عضو التنسيقية منذر الصبيحاوي لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" منطقة الحسينية تتجه من سيء الى الأسواء، ففي كل سنة نتظاهر ونعتصم ونتقدم خطوة واحدة، واسوء مشروع هو مشروع المجاري وملفات الكهرباء والصحة والتربية غائبة بشكل كبير".وأضاف ان" الحكومات السابقة وعدتنا بتحقيق مطالبنا وبعشرات الوعود ولم تفي بها، وحكومة العبادي اعطتنا 24 وعدا ولم تفي بوعد واحد منها"، مبيناً ان" اخر تعداد سكاني اجري لأهالي منطقة الحسينية بحسب فرقة امنية بلغ من {700 -800} الف نسمة".وبين الصبيحاوي، ان" منطقة الطمر الصحي في الحسينية مساحته تقدر بحولي {15كم} وبارتفاع {1.5-2م}"، لافتا الى ان" اعمال الطمر تحدث بسيارات حكومية ومن مختلف مناطق بغداد"، عازياً أسباب ذلك الى" انفتاح المنطقة على باقي مناطق بغداد".وتابع" أهالي الحسينية يعانون من الطمر الصحي رغم المناشدات الكثيرة لرؤساء الوزراء الثلاثة علما ان منطقة الطمر الصحي هي بالاصل أراضي تابعة لمواطنين".وأشار الى انه" لدينا مافيات كثيرة تسيطر على مشاريع المنطقة قسم منهم من الأهالي ومنهم من خارج الحسينية والدولة تعرفهم والأجهزة الأمنية لديها معلومات عن هذه المافيات اكثر منا".



ولفت الصبيحاوي بالقول" التنسيقية تطالب بالحقوق وتسير قانونيا ولديها خطوات تصعيدية سلمية منها قطع الشوارع التي جلبت نتيجة سابقاً"، مضيفاً ان" القطاع التربوي يعاني من تردي كبير اشد من معاناة المجاري والخدمات الصحية في المنطقة"، موضحاً ان" مدارسنا تعمل بـ{3} دوامات وكل صف في {90} طالباً".وزاد" لطالما يوجد فساد تبقى الحسينية على حالها، وابلغنا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالمافيات وهو لديه مجساته الخاصة وأجهزة الدولة موجودة لا نستطيع الخوض في عمليات الفساد بقدر مانريد الخدمات".



واختتم الصبيحاوي حديثه" أهالي الحسينية يطالبون بالخدمات ومناشدتنا لرئيس الوزراء والوزارات ووزارة الصناعة التي بعهدتها عدد من المدارس ومحافظة بغداد عدم التنصل من المسؤولية وعدم التفريق بينها وبين منطقة أخرى في بغداد واعتبار شهداء التظاهرة ضحايا"، منوها الى" زيارة ممثل من مكتب رئيس الوزراء اليوم الحسينية للوقوف على حال المشاريع المتوقفة".انتهى

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