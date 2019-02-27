عبد المهدي: أدافع عن إقليم كوردستان أكثر من الكورد

2019/02/27 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل الدكتور بشير حداد، نائب رئيس مجلس النواب العراقي عن رئيس الوزارء العراقي عادل عبد المهدي قوله، إنه يدافع عن إقليم كوردستان أكثر من الكورد، كما كشف عن نية زعيم ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي زيارة كوردستان قريباً.

وقال حداد في ندوة سياسية عقدت اليوم الأربعاء بشأن العلاقات بين أربيل وبغداد، إن «عبد المهدي أبلغنا في إحدى اللقاءات بأنه يدافع عن حقوق إقليم كوردستان أكثر من الكورد أنفسهم حيث كان لمدة أربع سنوات في الجبال يناضل ضد الدكتاتورية»، مؤكداً أن «هذه الأمور الإيجابية ينبغي لنا أن نستثمرها لصالح إقليم كوردستان».

وأردف حداد بالقول، إن «زيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد كان لها تأثير على تحسين العلاقات وترطيب الأجواء وكانت تحمل رسالتين إحداهما تفيد بأن الكورد لديهم نوايا حسنة تجاه بغداد، ويريدون تناسي الماضي وطي صفحته وفتح صفحة جديدة».

وتابع أن «الرسالة الثانية كانت من بغداد إلى أربيل والمتمثلة بالاستقبال الفخم للرئيس بارزاني، حيث ...



تم استقباله استقبال الملوك وفرشت له السجادة الحمراء في بغداد والنجف».

وزاد حداد بالقول إن «الرسالة الأخيرة واضحة ومضمونها يعني أنه بقدرما إقليم كوردستان بحاجة للعراق فإن بغداد بحاجة أكثر للإقليم»، مشدداً بالقول إن «إقليم كوردستان أصبح أقوى من مرحلة ما قبل الاستفتاء ومكانة الكورد في بغداد تعززت أكثر من ذي قبل».

كما كشف الدكتور حداد، أنه «في لقاء جمعنا مع المالكي أبدى الأخير رغبة في زيارة كوردستان في (نوروز) وقلنا له على الرحب والسعة».





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