الصالحي يدعو الحكومة إلى التحرك بكل مفاصلها لإنقاذ المختطفات العراقيات

2019/02/27 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، تعازيه للمكون الإيزيدي بجريمة قطع رؤوس خمسين امرأة إيزيدية في منطقة الباغوز السورية.

ودعا الصالحي في بيان، الحكومة العراقية الى التحرك بكل مفاصلها لإنقاذ المختطفات الباقيات من النساء العراقيات، مطالبا مجلس النواب بتشكيل خلية أزمة خاصة من نواب حاليين وممثلي الإيزيديين الحاليين والسابقين لإيجاد حل لهذه الجرائم البشعة التي يتعرض المواطن العراقي.

وعزا الصالحي حدوث هذه الجرائم الى السياسات الخاطئة التي تسببت في إهمال هذه المناطق، وترك مواطنيها كأدوات رخيصة بيد أعداء الإنسانية بحسب البيان.

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