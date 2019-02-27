ترامب: اجتماعات جيدة مع زعيم كوريا الشمالية في فيتنام

2019/02/27 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اجتماعات ومحادثات جيدة مع زعيم كوريا الشمالية خلال القمة المنعقدة في فيتنام.





وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "اجتماعات كبيرة وعشاء الليلة في فيتنام مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، حوار جيد جداً، وسنستأنف المحادثات غداً".





والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كيم جونج أون اليوم في فيتنام من أجل استكمال محادثات التي تهدف لنزع الأسلحة النووية من بيونج يانج.





وتعد هذه القمة هي الثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية بعد لقائهما في فنلندا منتصف العام الماضي، وتأكيد بيونج يانج آنذاك على نزع كامل لترسانتها النووية.





وفي تغريدة سابقة اليوم، قال الرئيس الأمريكي إنه سيحاول العمل مع كيم على نزع السلاح النووي، ومن ثم جعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية، مضيفاً: "أعتقد أن دول الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية ستكون داعمة لذلك".





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